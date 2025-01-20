В Україні змінили підхід та критерії для нарахування пільг на житлово-комунальні послуги: що варто знати

В Україні з січня 2025 року субсидії та пільги на оплату комунальних послуг будуть надаватися за єдиними правилами. Їх отримуватимуть лише ті родини, чиї сукупні доходи не дозволяють самостійно оплачувати комунальні рахунки. Виняток зберігається лише для учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність в наслідок війни.

Згідно з повідомленням Мінсоцполітики, раніше окремі пільгові категорії отримували комунальні знижки незалежно від рівня доходу сім'ї. Відтепер діятиме універсальний підхід для всіх. Зокрема, протягом 2025 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаватимуться з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Цю норму закріплено в Законі "Про державний бюджет на 2025 рік". Варто зазначити, що з 2015 року більшість пільговиків в Україні отримували знижки на оплату житлово-комунальних послуг за таким самим принципом. Однак для окремих категорій пільги надавалися без урахування доходів родини.

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"Зважаючи на обмежені війною можливості Державного бюджету України і з урахуванням того, що держава має забезпечити підтримкою тих українців, які її найбільше потребують, передбачено норму, що протягом 2025 року пільги на ЖКП мають надаватись для всіх за єдиним підходом і критеріями: з урахуванням доходу родини та можливості сплачувати за комунальні послуги самостійно. При цьому, якщо родина звернулася за призначенням пільг з 1 січня 2025 р., її право на отримання пільги з урахуванням сукупного доходу сім’ї також визначатиметься з 1 січня 2025 р. Але якщо родина отримувала пільги ще до 31 грудня 2024 р. включно, зміни щодо призначення застосовуватимуться після закінчення опалювального сезону 2024/2025 рр", – йдеться в повідомленні Мінсоцу.

Норма щодо врахування доходу сім'ї не застосовуватиметься до учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Для них порядок надання пільг залишиться незмінним. Окрім цього, 17 січня Уряд схвалив проєкт Закону, який передбачає заохочення громадян, що отримують пільги в грошовому еквіваленті, використовувати ці кошти саме для оплати житлово-комунальних послуг.

"Наразі, на жаль, не всі споживачі, які отримують пільги, дотримуються цього принципу. Зокрема, з 01.08.2024 до Пенсійного фонду України за наданням пільг на оплату ЖКП звернулося понад 17 тисяч пільговиків, які вже накопичили борг у розмірі 52,7 млн гривень. Тобто люди отримували кошти на сплату житлово-комунальних послуг, проте витрачали їх на інші потреби. Це призвело до збільшення боргів перед підприємствами критичної інфраструктури", – зазначають в міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що для пенсіонерів зміняться правила оплати за комунальні послуги.

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