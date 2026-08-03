В Україні змінили правила здачі водійських іспитів: що нового

Кабінет Міністрів України затвердив нові правила видачі та обміну водійських посвідчень, а також допуску громадян до керування транспортними засобами. Згідно з новими нормами, строк дії посвідчення водія залежатиме від категорії транспортного засобу:

<b>15 років</b> — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії <b>А1, А, В, В1, ВЕ</b>);

<b>5 років</b> — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії <b>С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т</b>).

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ. Після відновлення в Україні обов’язкових медичних оглядів під час кожного планового обміну посвідчення водії повинні будуть підтверджувати свою придатність до керування транспортними засобами.

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Для власників легкових автомобілів така процедура проводитиметься раз на 15 років, а для водіїв вантажного й пасажирського транспорту — раз на 5 років. У МВС наголосили, що посвідчення, видані раніше, залишаються чинними до завершення строку їх дії, зазначеного в документі.

Водночас під час планового обміну посвідчення після закінчення його терміну повторно складати теоретичний або практичний іспит не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством.

Нова вимога для кандидатів у водії

У Головному сервісному центрі МВС також повідомили про зміни в процедурі складання іспитів. Відтепер усі кандидати у водії повинні мати відцифрований образ обличчя в Єдиному державному реєстрі МВС.

Якщо такої інформації в реєстрі немає, перед початком теоретичного або практичного іспиту адміністратор сервісного центру МВС здійснить фотографування кандидата для внесення відповідних даних.

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