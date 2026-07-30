В Україні можуть запровадити нові обмеження для ухилянтів: про що йдеться

В Україні розглядають можливість запровадження додаткових обмежень для громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Серед запропонованих заходів — обмеження доступу до окремих державних послуг, можливе блокування банківських рахунків та заборона керування транспортними засобами.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова. За її словами, необхідність таких змін пов'язана з потребою поповнення лав Збройних сил України та проведення ротації військовослужбовців, які вже тривалий час перебувають на передовій.

"Наше відносно мирне життя має свою ціну. Воно оплачено часом, здоров'ям і силами людей, які роками захищають державу. Вони також мають свій ресурс, виснажуються, а їхні родини вже давно чекають на заміну", — наголосила Решетилова. Водночас вона не уточнила, яких саме державних послуг можуть позбавити громадян у разі ухвалення відповідних законодавчих змін.

Своєю чергою адвокат Сергій Старенький у коментарі ТСН припустив, що можливі обмеження можуть стосуватися найбільш затребуваних адміністративних послуг. Зокрема, йдеться про реєстрацію місця проживання, оформлення операцій із нерухомістю та навіть державну реєстрацію шлюбу.

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Також, за його словами, потенційно можуть бути обмежені послуги з оформлення документів, зокрема отримання закордонного паспорта, обміну чи відновлення водійського посвідчення, а також видачі окремих довідок. Окремо обговорюється можливість блокування банківських рахунків. Якщо відповідний закон буде ухвалено, порушники мобілізаційного законодавства можуть втратити доступ до власних коштів і можливість здійснювати фінансові операції.

Водночас адвокат зауважив, що банківські послуги не належать до адміністративних. Проте фінансові установи мають право відмовити в обслуговуванні клієнтів, якщо їхні документи є недійсними або не пройшли необхідну верифікацію.

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