В Україні очікується зимове підвищення цін: що здорожчає

За прогнозами експертів, до кінця року українці зіткнуться зі зростанням цін на м’ясо та яйця — ключові продукти вітчизняного споживчого кошика. Найвідчутніше здорожчання торкнеться яєць, тоді як м’ясо дорожчатиме більш стримано.

Про це в коментарі OBOZ розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Ситуація на м’ясному ринку відносно стабільна. Передноворічний та різдвяний ажіотаж традиційно підштовхує ціни вгору, але цього разу зростання буде помірним — орієнтовно 5–7%.

Головні причини:

- Сезонне збільшення попиту напередодні свят;

- Скорочення поголів’я тварин: порівняно з минулим роком кількість свиней зменшилася на 7%, великої рогатої худоби — на 7–8%. Менша пропозиція автоматично тисне на ціну свинини та яловичини;

- Для курятини додатковим фактором є подорожчання кормів та енергоносіїв.

Експерт наголошує: м’ясо в Україні вже зараз одне з найдорожчих за останні роки, тому різкий стрибок цін просто "не проковтне" споживач. "Можна виставити хоч 1000 грн/кг, але хто це купить?" — іронізує Денис Марчук. Тож виробники та рітейл змушені триматися в межах психологічно прийнятного для українців коридору.

Ринок яєць реагує на сезонність набагато гостріше. Восени приватні домогосподарства різко скорочують виробництво через холодну погоду, і основне навантаження лягає на промислові птахофабрики. Водночас саме взимку попит на яйця традиційно максимальний.

Ціни підштовхують вгору три ключові фактори:

- Сезонність (падіння виробництва + святковий попит);

- Значне подорожчання електроенергії — птахофабрики працюють у режимі 24/7 (інкубатори, вентиляція, опалення, освітлення);

- Зростання цін на корми, насамперед на кукурудзу, яка є основою комбікормів.

Наразі середня ціна десятка яєць коливається біля позначки 80 грн, але вже в грудні українці побачать суттєво вищі цінники. За словами Дениса Марчука, мінімальне зростання становитиме 10%, але з високою ймовірністю буде вищим — точну цифру спрогнозувати складно через постійні коливання вартості електрики та зернових.

Отже, напередодні новорічних і різдвяних свят м’ясо та яйця знову стануть відчутним ударом по сімейним бюджетам, особливо для тих родин, які й так витрачають на ці продукти левову частку своїх доходів.

