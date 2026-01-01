В Україні падає вартість популярних продуктів: якою буде ціна

Попри загальну тенденцію до зростання цін, у січні–лютому 2026 року молочна продукція помітно подешевшає. На складах переробних підприємств нині накопичилися значні обсяги молочної продукції з високою жирністю.

Про це в коментарі для "Главреду" повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Через це торговельні мережі змушені поступово знижувати ціни, аби активізувати продажі. Найвідчутніше здешевлення торкнеться вершкового масла, вершків та інших жирних молочних продуктів.

Експерт прогнозує, що найбільше зниження цін припаде на перші місяці нового року, коли попит після свят традиційно спадає. Він зазначив, що процес уже розпочався, а з січня, на тлі зменшення купівельної активності, ціни можуть знизитися ще на 10–15%. Таким чином, молочна продукція з високим вмістом жиру стане значно доступнішою для споживачів.

Водночас не всі продукти продемонструють таку ж динаміку. Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка у коментарі "Главреду" зауважив, що в січні 2026 року очікується сезонне подорожчання м’яса та м’ясопродуктів. Зростання цін може скласти близько 5–7% і буде пов’язане з підвищеним попитом після святкового періоду.

За оцінкою експерта, ситуація зі свининою залишатиметься відносно стабільною завдяки імпорту, який покриває потреби внутрішнього ринку. Натомість яловичина може й надалі дорожчати через скорочення поголів’я. Крім того, на кінцеву вартість м’ясної продукції впливатимуть перебої з електропостачанням та поступове зростання цін на корми, зокрема соняшниковий шрот, що безпосередньо відбивається на собівартості курятини.

