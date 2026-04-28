В Україні подешевшала популярна ягода: скільки коштує

В Україні стартував сезон продажу полуниці, і ціни на популярну ягоду помітно знизилися. Порівняно із середніми показниками березня вартість впала приблизно на 41%.

Про це свідчать дані порталу Мінфін. Станом на 27 квітня кілограм полуниці в українських супермаркетах у середньому коштує 271,40 грн. Для порівняння, у березні ціна сягала 460,65 грн за кг.

Таким чином, за місяць ягода подешевшала майже на 190 гривень за кілограм.

Нинішня вартість полуниці також нижча, ніж у цей самий період минулого року. У квітні 2025 року середня ціна становила близько 299 грн/кг, тоді як середньомісячний показник за квітень 2026 року наразі тримається на рівні 276,49 грн/кг.

За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, цього сезону полуниця в Україні може коштувати дешевше, ніж торік. На початку сезону ринок залишається стабільним: дефіциту продукції немає, ажіотажного попиту також не спостерігається.

За попередніми оцінками, середня ціна полуниці цьогоріч може бути на 7–10% нижчою, ніж у минулому сезоні.

