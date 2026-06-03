В Україні подешевшала популярна ягода: скільки коштує

В Україні спостерігається другий тиждень поспіль зниження цін на полуницю. За цей період середня вартість ягоди впала приблизно на 21%, а в супермаркетах її продають у середньому по 190–250 грн за кілограм. На ринках ціни подекуди нижчі.

Експерти прогнозують подальше здешевлення вже найближчим часом із початком масового надходження ягоди з відкритого ґрунту. Про це повідомляють аналітики EastFruit, пояснюючи тенденцію активним збором урожаю в південних регіонах України, де сезон зараз досягає піку. Щоденні обсяги поставок на ринок швидко зростають, що створює додатковий тиск на ціни.

Чому полуниця дешевшає

Полуниця є швидкопсувною ягодою, тому виробники змушені оперативно реалізовувати врожай. Тривале зберігання практично неможливе, тож фермери погоджуються на нижчу ціну, аби уникнути втрат. Додатково ситуацію підсилює конкуренція між продавцями, які прагнуть швидше продати продукцію.

На початку червня українська суниця садова коштує в середньому 120–200 грн за кілограм, однак ціни суттєво різняться залежно від регіону, якості та технології вирощування.

Найдорожчою залишається теплична рання ягода, тоді як полуниця з відкритого ґрунту традиційно дешевша. На ринок також впливає імпорт із Греції, Туреччини та Іспанії, який посилює конкуренцію та обмежує можливості підвищення цін для українських виробників.

Попит і ситуація на ринку

Додатковим фактором зниження вартості є попит, який поки не демонструє очікуваного зростання. На тлі економічної ситуації та зниження купівельної спроможності населення навіть великі партії ягоди продаються повільніше, ніж прогнозували фермери. Це також стимулює подальше здешевлення.

Попри поточне падіння, полуниця нині дорожча, ніж торік: у середньому ціни на початку червня 2026 року приблизно на 11% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Учасники ринку припускають, що це ще не фінальне зниження — найближчим часом очікується масове надходження полуниці відкритого ґрунту, яка традиційно формує основний обсяг пропозиції в сезоні.

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Скільки коштує полуниця

За даними ринкових спостережень, на базарах ягоду продають переважно по 150–200 грн/кг, а подекуди й дешевше. Зокрема:

ринок "Шувар" (Львів) — від 120 грн/кг

ринок "Столичний" — близько 190 грн/кг

У супермаркетах, за даними моніторингів, середня ціна у червні становить близько 252,5 грн/кг. У торговельних мережах вона коливається в межах:

Varus — 199,90 грн/кг

"Сільпо" — 273,90 грн/кг

Auchan — 249 грн/кг

Таким чином, ринок полуниці в Україні зараз перебуває під тиском сезонної пропозиції, конкуренції та імпорту, що й формує тенденцію до подальшого зниження цін.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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