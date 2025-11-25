В Україні піднялась ціна на популярний овоч: яка вартість кілограму

Цього тижня українські тепличні господарства реалізують огірки по 85–110 грн за кілограм, що приблизно на 10% дорожче, ніж сім днів тому. Подорожчання зумовлене нестачею якісної продукції на ринку.

Попит з боку роздрібних мереж залишається стабільним, і це дає виробникам можливість підвищувати ціни. Про це пише EastFruit.

Більшість ритейлерів обирають саме українські тепличні огірки, хоча вони й коштують дорожче за імпортні. У магазинах пояснюють таку позицію тим, що якість імпортної продукції значно поступається місцевій.

Одночасно пропозиція від вітчизняних комбінатів різко скоротилась, адже тепличні господарства фактично завершують сезон поточного обороту. Попри нинішнє зростання, тепличні огірки все ж продаються як мінімум на 10% дешевше, ніж у цей самий період торік.

