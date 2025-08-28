В Україні підняли зарплати чиновникам: де платять понад 100 тис. грн

У липні середній розмір заробітної плати українських держслужбовців зріс майже на 3 тисячі гривень – із 59,64 тис. грн до 62,62 тис. грн. Найвищі доходи зафіксовано у співробітників Нацкомісії, яка відповідає за регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – там виплати сягнули 102,84 тис. грн.

За даними Міністерства фінансів, від початку року середня оплата праці українських держслужбовців зросла більш ніж на 13 тис. грн – у січні вона становила 49,25 тис. грн.

Водночас, за даними Пенсійного фонду України, у липні середня зарплата по країні дорівнювала 20 455 грн. Тобто доходи чиновників перевищують загальноукраїнський показник більш ніж утричі.

В яких державних установах найвищі зарплати

Слід підкреслити, що НКРЕКП стало єдиною держустановою, де у липні середня зарплата працівників разом із керівним складом перевищила позначку в 100 тис. грн. Загалом до десятки державних органів із найвищими виплатами потрапили:

Державне агентство "ПлейСіті" – 32,1 тис. грн;

Національна служба посередництва і примирення – 35,2 тис. грн;

Державна інспекція енергетичного нагляду України – 37,3 тис. грн;

Державна служба України у справах дітей – 39,4 тис. грн;

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти – 41,6 тис. грн.

Як формуються зарплати чиновників

Слід зауважити, що розмір оплати праці українських чиновників визначається з урахуванням кількох чинників. Основними елементами доходу державного службовця є:

посадовий оклад;

надбавки за вислугу років (2% за кожний відпрацьований рік);

надбавки за ранг держслужбовця;

премії.

