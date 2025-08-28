В Украине подняли зарплаты чиновникам: где платят более 100 тыс. грн

В июле средний размер заработной платы украинских госслужащих вырос почти на 3 тысячи гривен – с 59,64 тыс. грн до 62,62 тыс. грн. Самые высокие доходы зафиксированы у сотрудников Нацкомиссии, которая отвечает за регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – там выплаты достигли 102,84 тыс. грн.

По данным Министерства финансов, с начала года средняя оплата труда украинских госслужащих выросла более чем на 13 тыс. грн – в январе она составляла 49,25 тыс. грн.

В то же время, по данным Пенсионного фонда Украины, в июле средняя зарплата по стране равнялась 20 455 грн. То есть доходы чиновников превышают общеукраинский показатель более чем в три раза.

В каких государственных учреждениях самые высокие зарплаты

Следует подчеркнуть, что НКРЭКУ стало единственным госучреждением, где в июле средняя зарплата работников вместе с руководящим составом превысила отметку в 100 тыс. грн. В целом в десятку государственных органов с самыми высокими выплатами попали:

Государственное агентство "ПлейСити" – 32,1 тыс. грн;

Национальная служба посредничества и примирения – 35,2 тыс. грн.;

Государственная инспекция энергетического надзора Украины – 37,3 тыс. грн.;

Государственная служба Украины по делам детей – 39,4 тыс. грн.;

Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию – 41,6 тыс. грн.

Как формируются зарплаты чиновников

должностной оклад;

надбавки за выслугу лет (2% за каждый отработанный год);

надбавки за ранг госслужащего;

премии.

