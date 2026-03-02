В Україні подорожчав популярний овоч: скільки коштує

В Україні на початку березня 2026 року гуртові ціни на картоплю продовжують демонструвати стійке зростання. За останній тиждень середня вартість кілограма піднялася на 14 % і зараз коливається в межах 8–15 грн залежно від якості, сорту та обсягу партії.

Головним драйвером подорожчання стало активне пожвавлення попиту з боку великих оптових компаній і роздрібних мереж. Картопля залишається одним із ключових соціально значущих продуктів, тому навіть помірне зростання закупівель одразу відбивається на ціновій динаміці. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Водночас пропозиція якісної картоплі на ринку поступово скорочується. Багато фермерів свідомо стримують продажі, очікуючи подальшого зростання цін. Причина — поступове виснаження запасів у сховищах і впевненість виробників, що поточні котирування ще не досягли сезонного максимуму.

Попри це, ситуація виглядає значно стабільнішою, ніж рік тому. На сьогодні середні гуртові ціни приблизно на 55 % нижчі, ніж наприкінці лютого 2025 року, коли ринок переживав різкий стрибок і в окремі періоди котирування сягали 30 грн/кг. Більшість учасників ринку не вірять у повторення такого сценарію.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Аналітики EastFruit зазначають: різке зростання до торішніх максимумів цього сезону малоймовірне. Головний стримувальний фактор — можливість швидкого імпорту. Якщо внутрішні ціни піднімуться занадто високо, імпортна картопля (зокрема з Польщі, Єгипту чи Нідерландів) стане економічно вигідною альтернативою і швидко збалансує ринок.

У роздрібних мережах ціни вже відчутно вищі за гуртові. За даними "Мінфіну", на полицях супермаркетів картопля зараз коштує 15,9–27,4 грн/кг. Конкретні приклади:

АТБ — 12,89 грн/кг;

"Сільпо" — 20 грн/кг;

"Фора" — 15,49 грн/кг.

У найближчі тижні учасники ринку очікують подальшого поступового подорожчання, але без різких стрибків. Динаміка залежатиме від двох ключових факторів: темпів розпродажу залишків у сховищах і готовності фермерів активніше виводити продукцію на ринок.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!