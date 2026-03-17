В Україні подорожчали комунальні послуги: за що доведеться платити більше

В Україні знову фіксують прискорення інфляції. У лютому 2026 року річний рівень зростання цін сягнув 7,6%, тоді як у січні цей показник становив 7,4%. Одним із ключових чинників подорожчання стали зміни у вартості житлово-комунальних послуг.

Про це повідомили в Держстаті. Хоча на частину тарифів продовжують діяти обмеження, загалом комунальні витрати за рік — із лютого 2025-го до лютого 2026-го — зросли на 2,3%. Водночас підвищення відбувалося нерівномірно: окремі послуги подорожчали значно більше за інші.

Найбільше зросла вартість управління багатоквартирними будинками — одразу на 13,8%, що стало найвідчутнішим для споживачів. Також зафіксовано підвищення цін на вивезення побутових відходів на 3,8% та утримання і ремонт житла на 3,5% у річному вимірі.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Якщо оцінювати ситуацію за місяць, то з січня по лютий 2026 року комунальні послуги подорожчали в середньому на 0,3%. Основний внесок знову зробило управління будинками, ціни на яке лише за місяць зросли на 2,3%.

На тлі цього базові енергоресурси для населення залишаються стабільними. Зокрема, без змін зберігаються тарифи на електроенергію, природний газ, гарячу воду, опалення, а також водопостачання і водовідведення.

Питання можливого підвищення вартості електроенергії наразі не розглядається урядом. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що в умовах нестабільної енергосистеми підвищення тарифів було б недоцільним. За її словами, збільшувати ціну на послугу, яку споживачі отримують не в повному обсязі через дефіцит електроенергії, було б несправедливим рішенням.

Нагадаю, ми вже писали, які пільги на оплату комуналки мають українці з інвалідністю.

