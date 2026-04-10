Мирна угода між Україною та рф: посланець путіна прибув до США на переговори

Cпеціальний представник глави РФ Володимира Путіна — Кирило Дмитрієв — перебуває з візитом у США. Там він проведе зустрічі з представниками адміністрації президента Дональда Трампа

Про це повідомляє Reuters. Сторони обговорюють можливу мирну угоду щодо України, а також перспективи економічної співпраці між Вашингтоном і Москвою.

Зазначається, що цей візит відбувається напередодні важливого рішення США щодо продовження послаблень санкцій на російську нафту, термін дії яких спливає 11 квітня. За даними агентства, це питання також може бути включене до порядку денного переговорів.

