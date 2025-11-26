В Україні подорожчали улюблені фрукти українців: яка ціна за кілограм

Протягом останнього тижня гуртовий ринок овочів в Україні демонстрував різноспрямовану динаміку цін. Найвідчутніше подорожчали огірки — їхня вартість піднялася з 80–120 грн до 100–140 грн за кілограм.

Натомість картопля стала трохи дешевшою: тепер її продають по 8–12 грн/кг замість попередніх 9–12 грн/кг. У сегменті томатів також зафіксовано зниження вартості — з 45–60 грн до 35–60 грн/кг. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Серед капустяних культур здешевшала білокачанна капуста — тепер вона коштує 8–10 грн/кг, тоді як минулого тижня її продавали по 9–11 грн/кг. Впала в ціні броколі (35–45 грн/кг проти 40–48 грн/кг) та червонокачанна капуста (17–20 грн/кг замість 20–25 грн/кг). Водночас цвітна капуста навпаки додала в ціні — тепер вона коштує 25–30 грн/кг.

Цибуля цього тижня подорожчала. Ріпчасту продають по 7–10 грн/кг замість 6–9 грн/кг, а зелена цибуля за тиждень зросла в ціні на 20 грн і тепер коштує 95–105 грн/кг.

Незначне здорожчання торкнулося редису, який піднявся до 25–30 грн/кг з попередніх 23–28 грн/кг. Солодкий перець, навпаки, подешевшав — його вартість знизилася з 90–115 до 80–100 грн/кг.

У фруктовому сегменті ціни на яблука, груші, виноград і сливи залишилися стабільними. Зміни торкнулися імпортних цитрусових: апельсини подорожчали до 65–80 грн/кг (раніше 60–75 грн), а мандарини — до 60–120 грн/кг замість 50–110 грн тижнем раніше.

