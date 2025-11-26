В Украине подорожали любимые фрукты украинцев: какая цена за килограмм

В последнюю неделю оптовый рынок овощей в Украине демонстрировал разнонаправленную динамику цен. Ощутимо подорожали огурцы — их стоимость поднялась с 80–120 грн до 100–140 грн за килограмм.

Картофель стал немного дешевле: теперь его продают по 8–12 грн/кг вместо предыдущих 9–12 грн/кг. В сегменте томатов также зафиксировано снижение стоимости - с 45-60 грн до 35-60 грн/кг. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Среди капустных культур подешевела белокочанная капуста — теперь она стоит 8–10 грн/кг, в то время как на прошлой неделе ее продавали по 9–11 грн/кг. Упала в цене брокколи (35–45 грн/кг против 40–48 грн/кг) и краснокочанная капуста (17–20 грн/кг вместо 20–25 грн/кг). В то же время, цветная капуста наоборот прибавила в цене — теперь она стоит 25–30 грн/кг.

Лук на этой неделе подорожал. Репчатую продают по 7–10 грн/кг вместо 6–9 грн/кг, а зеленый лук за неделю вырос в цене на 20 грн и теперь стоит 95–105 грн/кг.

Незначительное удорожание коснулось редиса, поднявшегося до 25–30 грн/кг с предыдущих 23–28 грн/кг. Сладкий перец, напротив, подешевел – его стоимость снизилась с 90–115 до 80–100 грн/кг.

Во фруктовом сегменте цены на яблоки, груши, виноград и сливы остались стабильными. Изменения затронули импортные цитрусовые: апельсины подорожали до 65–80 грн/кг (ранее 60–75 грн), а мандарины — до 60–120 грн/кг вместо 50–110 грн неделей раньше.

