В Україні подорожчала олія: яка ціна

Соняшникова олія традиційно входить до базового продуктового кошика українців. Станом на 17 лютого її вартість зросла порівняно із середніми показниками січня.

Про це свідчать дані порталу Мінфін. Йдеться про рафіновану олію різних торгових марок, ціни на яку вже наближаються до позначки 90 гривень за пляшку і подекуди перевищують її.

Рафінована олія "Олейна" у мережах супермаркетів нині коштує від 85,99 до 91,10 гривні за пляшку об’ємом 850 мл. Середній цінник становить 89,23 гривні, тоді як у січні він був на рівні 87,15 гривні.

Схожа тенденція спостерігається й щодо олії "Щедрий дар". Наразі її можна придбати за 83–85,99 гривні за пляшку. Середня вартість складає близько 84 гривень, тоді як у січні вона становила 82,46 гривні.

Подорожчання продуктів в Україні частково пов’язують із наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру. Як раніше повідомляв "Главред", за словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, обстріли енергосистеми впливають на собівартість виробництва.

Через перебої з електропостачанням і додаткові витрати підприємства змушені компенсувати збитки, поступово закладаючи їх у кінцеву ціну товарів. Водночас наразі не йдеться про різке чи стрибкоподібне подорожчання — ціни зростають поступово.

