В Україні продовжує рости вартість популярного продукту: скільки коштує

За підсумками 2025 року в Україні суттєво зросли ціни на курячі яйця в супермаркетах. Навіть після завершення різдвяно-новорічних свят, коли попит зазвичай спадає, вартість продукту не знизилася, а продовжила поступово коливатися з тенденцією до подорожчання.

Про актуальну ситуацію з цінами повідомляє сайт Новини.LIVE, який проаналізував вартість десятка нефасованих яєць у великих торговельних мережах станом на 3 січня. Згідно з даними Мінфіну, одразу після Нового року середня ціна упаковки яєць категорії С1 коливалася в межах 82,16–82,95 гривні. Уже за кілька днів, 3 січня, верхня межа зросла до 83,35 гривні, що свідчить про збереження цінового тиску.

Оскільки поштучні яйця традиційно коштують дешевше за фасовані, журналісти промоніторили ціни безпосередньо в супермаркетах та онлайн-магазинах. З’ясувалося, що різниця між упаковкою і десятком нефасованих яєць може бути досить відчутною.

Так, у середині грудня 2025 року в мережі АТБ одне яйце коштувало 6,79 гривні, тоді як на початку січня 2026 року ціна знизилася до 5,69 гривні за штуку. Таким чином, десяток обходиться покупцям у 56,90 гривні. Для порівняння, мінімальна ціна упаковки в цій же мережі становить 76,70 гривні, а отже економія сягає майже 20 гривень. За ці гроші фактично можна придбати ще кілька яєць додатково.

В інших популярних супермаркетах ціни на поштучні яйця також відрізняються. Найдешевші пропозиції фіксують у Varus, де одне яйце коштує 4,99 гривні. В Auchan ціна становить близько 5,70 гривні, у "Форі" — 5,74, у Novus — 5,89, а найдорожчі яйця продають у MegaMarket, де вартість сягає 7,50 гривні за штуку.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Про можливе подальше зростання цін раніше попереджав економіст Володимир Чиж. У коментарі Новини.LIVE він зазначив, що в січні середня ціна десятка яєць у торговельних мережах і на ринках може перебувати в діапазоні від 75 до 95 гривень. За його словами, ключовим чинником залишатиметься ситуація з електропостачанням.

Якщо проблеми з відключеннями світла зменшаться, виробникам і постачальникам не доведеться закладати у вартість додаткові витрати на генератори та їх обслуговування. У протилежному разі ціни можуть продовжити зростати, навіть попри сезонне зниження попиту.

Раніше ми писали про подорожчання яловичини в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!