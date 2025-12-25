В Україні розширили перелік місць, де можна витратити 'зимову допомогу': про що йдеться

Починаючи з 24 грудня, до програми розрахунків коштами "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку" приєдналися ще кілька торговельних майданчиків. Можливість оплатити покупки цими коштами з’явилася у мережах Novus і Liga Prime, а також в онлайн-магазині Rozetka.

Загалом придбати продукти українського виробництва за програмами державної підтримки тепер можна вже у дванадцяти торговельних мережах. Серед них — Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сім23" ("Сімі"), "Близенько", а також мережі групи Fozzy: "Сільпо", "Фора", THRASH!ТРАШ! і Fozzy. Окрім цього, доступні онлайн-замовлення через MAUDAU та Rozetka. Про це повідомило Міністерство економіки.

У Мінекономіки також нагадали, що 24 грудня є останнім днем подання заявок на отримання 1000 гривень у межах програми "Зимова підтримка". Оформити заявку можна через застосунок "Дія" або особисто у відділеннях "Укрпошти". Станом на сьогодні цією можливістю вже скористалися понад 17 мільйонів громадян.

Отримані кошти дозволено спрямовувати на оплату комунальних послуг, придбання лікарських засобів і медичних виробів, книжок та друкованої продукції, поштові сервіси, благодійні внески, зокрема на підтримку Збройних сил України, а також на купівлю продуктів харчування українського виробництва, за винятком підакцизних товарів.

У відомстві окремо зазначили, що виплата у межах "Зимової підтримки" не надається громадянам, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Кошти, зараховані на картку "Національного кешбеку" після подання заявки через "Дію", можна використати до 30 червня 2026 року.

