В Україні знизилась ціна на популярні овочі: яка вартість кілограму

В Україні ціни на овочі "борщового набору" триматимуться на низькому рівні щонайменше до кінця січня 2026 року завдяки надлишковій пропозиції та достатньому врожаю. Наприкінці зими та на початку весни можливе зростання на 5–10%, тоді як фрукти підскочать щонайменше на 10% уже з січня.

Про це в коментарі ЗМІ розповів економіст Володимир Чиж. Зараз ситуація з капустою, морквою, цибулею та буряком стабільна — перевиробництво дозволяє утримувати низькі ціни. У 2025-му фермери продавали моркву та цибулю за 3–4 грн/кг оптом (нижче собівартості), у роздробі — 5–10 грн/кг. Така тенденція протримається до лютого 2026-го.

Фермери зацікавлені швидко реалізувати урожай, аби уникнути втрат на зберіганні. Споживачі ще кілька місяців купуватимуть основні овочі за доступними цінами.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Після новорічних свят динаміка зміниться: у другій половині зими зростання 5–10% через сезонне скорочення пропозиції, витрати на зберігання, логістику та енергоносії. Дефіцит якісних овочів наприкінці зими (через обмежену кількість сучасних сховищ) теж вплине на ціни. Різкого стрибка не очікується — ринок насичений до кінця січня.

Фрукти — окрема історія: більшість у супермаркетах імпортні через невдалий урожай 2025-го, особливо кісточкових. З січня ціни зростуть щонайменше на 10% на яблука та цитрусові. У річному вимірі фрукти вже подорожчали до 50%, і святкові акції не компенсують цього.

Нагадаємо, в Україні піднялась ціна на популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!