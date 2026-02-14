В Україні знову спостерігається стрибок цін на яйця: скільки коштують

У січні 2026 року в Україні спостерігалося різке подорожчання сирих продуктів харчування — їх вартість зросла більш ніж на 8%. Це стало першим істотним прискоренням інфляції за останні півроку. Найбільше ціни підскочили на овочі, яйця та імпортні фрукти, однак, за прогнозами експертів, уже навесні ситуація може стабілізуватися.

Про це повідомляє Національний банк України. Головним фактором здорожчання стали яйця. Минулого січня погода була теплою, тому кури активно неслися, і яєць на ринку було більше, що стримувало ціни. Цьогоріч холодніші умови зменшили виробництво, через що ціна на яйця різко зросла.

Ціни на овочі також підскочили: на ринку менше огірків, а помідори здорожчали через імпорт. Крім того, подорожчали цитрусові та риба.

Водночас м’ясо та бакалія залишалися відносно стабільними, що пом’якшило загальне подорожчання продуктового кошика.

У Національному банку прогнозують, що найближчими місяцями темпи зростання цін сповільняться. Однак різкого покращення чекати не варто через проблеми в енергетичній інфраструктурі, пошкодженій російськими атаками.

