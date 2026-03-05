В Україні зросла ціна на популярний продукт: скільки коштує

В Україні різко подорожчала гречка. Основними причинами стали слабкий врожай та зниження інтересу аграріїв до вирощування цієї культури. Через це на внутрішньому ринку виник дефіцит, що одразу позначилося на цінах.

Про це повідомив виконавчий директор Міжнародна асоціація гречки Сергій Громовий у коментарі для Суспільне. За його словами, у 2025 році Україна отримала найнижчий урожай гречки за останні 25 років. Обсяги виробництва скоротилися майже у дев’ять разів порівняно з попередніми періодами. Через це на ринку відчувається брак вітчизняної продукції, що безпосередньо впливає на її вартість.

На початку маркетингового року ціна на гречану крупу залишалася відносно стабільною — приблизно 30 гривень за кілограм. Однак із початку 2026 року вона майже подвоїлася. Якщо у вересні 2025-го гречка коштувала близько 30 гривень, то нині її ціна вже перевищує 50 гривень за кілограм. За словами експерта, неврожай і надалі буде чинником подальшого подорожчання.

Щоб покрити попит на внутрішньому ринку, Україні доведеться збільшувати імпорт гречки. При цьому на ситуацію значною мірою вплинула залежність від постачання з Росія.

Громовий нагадав, що ще у 2016 році російська гречка фактично зайняла значну частину українського ринку. Тоді понад половину споживання забезпечував імпорт із Росії. Після початку повномасштабної війни у 2022 році логістичні зв’язки були розірвані, що спричинило різкий дефіцит і стрибок цін — тоді крупа подорожчала майже до 100 гривень за кілограм.

Експерт зазначає, що нині на світовому ринку фактично залишилася лише одна країна, здатна експортувати великі обсяги гречки, — це Росія. Навіть Китай, який раніше мав значне власне виробництво, перетворився на нетто-імпортера. За словами Громового, торік Китай закупив у Росії близько 250 тисяч тонн гречаного зерна, а обсяги його експорту значно менші за імпорт.

Водночас Україна споживає досить багато гречки, а власного виробництва недостатньо для задоволення внутрішнього попиту. Теоретично невеликі партії можна закуповувати у Польща чи Казахстан, однак ці країни також вирощують культуру переважно для власних потреб.

Через це, за словами експерта, не виключено, що російська гречка може потрапляти на український ринок через посередників — наприклад, під виглядом казахстанської. Подібна практика вже спостерігалася у період з 2016 по 2022 рік, коли фактично половина спожитої в Україні гречки мала російське походження, але завозилася через інші країни.

Покращити ситуацію могло б розширення посівних площ під гречку в Україні. Проте фермери не поспішають збільшувати виробництво. Основна причина — низькі закупівельні ціни та відсутність державної підтримки галузі.

За словами Громового, аналіз поточного року показує, що значного зростання посівів гречки не очікується. Багато аграріїв сумніваються, що ціна на культуру буде стабільно вигідною. Додатковою проблемою стала нестача якісного насіння. У періоди стагнації ринку насіннєві господарства скорочують виробництво, що лише поглиблює дефіцит.

