В Україні значно подорожчав алкоголь: на скільки зросли ціни та чому

У 2025 році в Україні суттєво зросли ціни на алкогольні напої. Так, пиво подорожчало на 11,3%, вино – на 7,8%, а горілка – на 2,2%. Причиною подорожчання стали як рішення уряду щодо підвищення мінімальної вартості вина, так і зовнішні ринкові чинники: коливання валютного курсу, витрати на логістику, обсяги врожаю та конкуренція з імпортною продукцією.

У Центрі економічної стратегії пояснили фактори зростання цін. Експерти зауважують, що підвищення відбувається нерівномірно, адже найбільший стрибок у відсотковому співвідношенні зафіксовано саме на вино.

Основним чинником подорожчання стала державна політика щодо встановлення мінімальних цін на алкоголь. Восени 2024 року вперше за шість років ці показники було переглянуто. Найвідчутніше зростання відбулося у сегменті винної продукції – близько 50%. Водночас для міцних напоїв, таких як горілка, джин чи ром, зміни не запроваджувалися, що спричинило дисбаланс: недорогі вина стали коштувати більше, ніж частина міцного алкоголю.

Експерт Центру економічної стратегії зазначає, що така модель регулювання переслідує передусім соціальну мету: скоротити споживання дешевих і неякісних алкогольних напоїв, усунути з ринку виробників, які змагаються виключно низькою ціною, а також зменшити кількість випадків отруєнь та формування залежності.

Як свідчить міжнародна практика, запровадження мінімальних цін у різних країнах призводило до зниження рівня госпіталізацій, пов’язаних із вживанням алкоголю, на 2–9%, а частота проблем із залежністю щорічно скорочувалася на 4–9%.

Втім, формування ціни на вино визначається не лише державними регуляціями. Як зазначила у коментарі ЗМІ президентка Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє Наталія Благополучна, на вартість впливають кілька чинників:

коливання валютних курсів та труднощі з логістикою призводять до зростання собівартості;

нестача кваліфікованих кадрів ускладнює процес виробництва;

чимало споживачів обирають імпортне вино, вважаючи його більш якісним, що створює додатковий тиск на українських виноробів.

Ще одним чинником ризику залишаються погодні умови. Обсяг та якість врожаю винограду безпосередньо визначають ціну майбутнього вина, і навіть кілька тижнів рясних дощів можуть істотно вплинути на ринкову ситуацію.

У супермаркетах дедалі більше з’являється недорогих імпортних вин, які складають конкуренцію українським виробникам. Вітчизняні рітейлери намагаються підтримувати локальне виноробство, організовуючи фестивалі, дегустації та розширюючи вибір продукції, однак протистояти потоку іноземних товарів досі складно. Водночас опитування показують, що після початку повномасштабної війни споживання алкоголю серед українців зменшилося:

21,5% почали вживати менше;

6,8% повністю відмовилися;

лише 5,5% стали вживати частіше.

