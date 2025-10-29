До України повертається тепло: прогноз погоди в Україні на 30 жовтня

Вже завтра, 30 жовтня, в Україну повернеться відчутне потепління. Опади припиняться, а в деяких регіонах температура підніметься до +18°C.

Жовтень завершиться на доволі м’якій ноті — погода потішить теплом і сонцем. Протягом дня повітря прогріється до +12...+16°C, а на півдні та заході країни місцями стовпчики термометрів сягнуть +18°C. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Найпрохолодніше буде на північному сході — у Сумській, Харківській та Полтавській областях, де очікується +10...+13°C, що також є комфортним показником для кінця жовтня.

Уночі короткочасні дощі можливі лише на сході, а ближче до вечора — у деяких західних областях. Водночас удень по всій території України переважатиме суха та сонячна погода.

У Києві завтра також без опадів, температура повітря вдень становитиме близько +14°C.

"Отже, четвер подарує нам приємне потепління — своєрідну компенсацію за відсутність справжнього бабиного літа", — підсумувала Наталка Діденко.

Раніше ми розповідали, коли потішить бабине літо та коли буде перший сніг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!