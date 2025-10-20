У віці 55 років помер засновник рок-гурту Green Grey Андрій Яценко: подробиці

Пішов із життя учасник культового українського рок-гурту Green Grey — Дизель (Андрій Яценко). Йому було 55 років. Сумну звістку повідомили 20 жовтня на офіційній сторінці музиканта у Facebook.

У дописі з’явилося фото Андрія з чорною стрічкою в кутку. Поки що подробиці смерті не розголошуються: невідомо ні точна дата, ні причина. Під дописом фанати та друзі висловлюють співчуття, не приховуючи шоку від новини: "Не вірю... Світла пам’ять", "Спочивай з миром", "Як так?".

Варто зазначити, що вже за десять днів Green Grey мали виступити в Києві — цей концерт відкривав всеукраїнський тур гурту "Під дощем". Колектив також планував презентувати українську версію свого легендарного хіта "Под дождем".

Андрій Яценко, більш відомий під сценічним ім’ям Дизель, був засновником, лідером і натхненником гурту Green Grey. Він називав його "соціальним проєктом", адже вважав, що музиканти мають реагувати на те, чим живе країна.

За роки існування гурт створив низку знакових композицій, що стали справжніми хітами — "Под дождем", "Мазафака", "Эмигрант", "Стереосистема", "Тот день". Останніми роками музиканти активно українізовували свою творчість, залишаючись вірними духу свободи й протесту, який завжди був серцем Green Grey.

