В возрасте 55 лет скончался основатель рок-группы Green Grey Андрей Яценко: подробности

Ушел из жизни участник культовой украинской рок-группы Green Grey — Дизель (Андрей Яценко). Ему было 55 лет. Печальное известие сообщили 20 октября на официальной странице музыканта в Facebook.

В сообщении появилось фото Андрея с черной лентой в углу. Пока подробности смерти не разглашаются: неизвестно ни точная дата, ни причина. Под сообщением фанаты и друзья выражают соболезнования, не скрывая шока от новости: "Не верю... Светлая память", "Почивай с миром", "Как так?".

Стоит отметить, что уже через десять дней Green Grey должны выступить в Киеве — этот концерт открывал всеукраинский тур группы "Под дождем". Коллектив также планировал презентовать украинскую версию своего легендарного хита Под дождем.

Андрей Яценко, более известный под сценическим именем Дизель, являлся основателем, лидером и вдохновителем группы Green Grey. Он называл его "социальным проектом", считая, что музыканты должны реагировать на то, чем живет страна.

За годы существования группа создала ряд знаковых композиций, ставших настоящими хитами — Под дождем, Мазафака, Эмигрант, Стереосистема, Тот день. В последние годы музыканты активно украинизировали свое творчество, оставаясь верными духу свободы и протеста, который всегда был сердцем Green Grey.

