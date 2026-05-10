Вас незаконно поставили на військовий облік: юрист пояснив, що робити

Якщо громадянина безпідставно поновили на військовому обліку, він має право це оскаржити. Однак юристи радять дотримуватися чіткої послідовності дій: спочатку звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК), який ухвалив відповідне рішення, і лише після отримання відмови — подавати позов до суду.

Коли людину можуть виключити з військового обліку

Виключення з військового обліку можливе з кількох підстав. Найпоширеніші з них — досягнення граничного віку перебування в запасі (60 років) або стан здоров’я, що унеможливлює проходження військової служби.

Важливо, що таке виключення вважається остаточним і не підлягає відновленню. Водночас у практиці останнього часу фіксуються випадки, коли раніше виключених осіб знову вносять до обліку без належних підстав.

Що робити у разі незаконного поновлення

До юристів звернувся громадянин, якого кілька років тому виключили з обліку, однак у реєстрі "Оберіг" та застосунку "Резерв+" він і далі значиться як військовозобов’язаний. Чоловік запитав, чи потрібно одразу звертатися до суду.

Фахівці наголошують: спершу слід спробувати вирішити питання адміністративно — через ТЦК. Юрист Андрій Брильов пояснює алгоритм дій. Спочатку необхідно подати письмову заяву до ТЦК з вимогою пояснити підстави поновлення на обліку та одночасно — виключити з нього. Документ краще надсилати поштою з описом вкладення.

Якщо відповідь буде негативною або проблему не вирішать, тоді вже можна звертатися до окружного адміністративного суду з позовною заявою.

Таким чином, спочатку використовується адміністративний шлях вирішення спору, і лише потім — судовий.

