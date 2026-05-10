Вас незаконно поставили на військовий облік: юрист пояснив, що робити
Якщо громадянина безпідставно поновили на військовому обліку, він має право це оскаржити. Однак юристи радять дотримуватися чіткої послідовності дій: спочатку звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК), який ухвалив відповідне рішення, і лише після отримання відмови — подавати позов до суду.
Коли людину можуть виключити з військового обліку
Виключення з військового обліку можливе з кількох підстав. Найпоширеніші з них — досягнення граничного віку перебування в запасі (60 років) або стан здоров’я, що унеможливлює проходження військової служби.
Важливо, що таке виключення вважається остаточним і не підлягає відновленню. Водночас у практиці останнього часу фіксуються випадки, коли раніше виключених осіб знову вносять до обліку без належних підстав.
Що робити у разі незаконного поновлення
До юристів звернувся громадянин, якого кілька років тому виключили з обліку, однак у реєстрі "Оберіг" та застосунку "Резерв+" він і далі значиться як військовозобов’язаний. Чоловік запитав, чи потрібно одразу звертатися до суду.
Фахівці наголошують: спершу слід спробувати вирішити питання адміністративно — через ТЦК. Юрист Андрій Брильов пояснює алгоритм дій. Спочатку необхідно подати письмову заяву до ТЦК з вимогою пояснити підстави поновлення на обліку та одночасно — виключити з нього. Документ краще надсилати поштою з описом вкладення.
Якщо відповідь буде негативною або проблему не вирішать, тоді вже можна звертатися до окружного адміністративного суду з позовною заявою.
Таким чином, спочатку використовується адміністративний шлях вирішення спору, і лише потім — судовий.
