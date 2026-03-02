Великобританія надала дозвіл США використати свої військові бази - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер погодився надати Сполученим Штатам доступ до британських військових баз для проведення операцій проти іранських ракетних складів і пускових установок. За словами очільника уряду, таке рішення було ухвалене після звернення Вашингтона з проханням про підтримку в межах чітко визначеної та обмеженої оборонної мети.

Лондон, як наголосив Стармер, пішов на цей крок, щоб запобігти можливим ракетним ударам Ірану по країнах регіону, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення та створити загрозу для громадян Великої Британії.

Прем’єр підкреслив, що офіційно Британія не бере участі в наступальних діях, однак продовжує виконувати оборонні завдання на Близькому Сході. За його словами, в регіоні перебуває щонайменше 200 тисяч британських громадян, безпека яких є пріоритетом для уряду.

Стармер також зазначив, що британські винищувачі вже здійснюють перехоплення іранських повітряних цілей. Водночас, щоб повністю нейтралізувати загрозу, необхідно вражати ракети ще на етапі їх зберігання або підготовки до запуску.

Британський уряд анонсував оприлюднення найближчим часом офіційного юридичного обґрунтування цього рішення. За словами прем’єра, наданий дозвіл відповідає нормам міжнародного права.

