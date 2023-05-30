Верховна Рада планує подовжити відпустки та повернути доплати військовим

Законопроект, що передбачає надання військовим 40-денної відпустки під час воєнного стану та додаткової винагороди у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень, був прийнятий Верховною Радою на етапі першого читання. За цей законопроєкт № 9342 проголосували 333 народних депутати. Зараз він очікує голосування на другому читанні для остаточного ухвалення.

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Згідно з поясненнями народних депутатів, якщо цей законопроект буде ухвалений, військовим буде надано 40 днів відпустки під час дії воєнного стану, зокрема 30 днів щорічної відпустки і 10 днів за сімейними обставинами.

Наразі, відповідно до законодавства, військовим можуть надавати частину щорічної основної відпустки під час воєнного стану, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин з оплатою. Кожна з цих відпусток може тривати не більше 10 днів. Щорічну основну відпустку можна надавати один раз на рік, якщо відсутність не перевищує 30% військових даної категорії у підрозділі.

Законопроект також передбачає додаткову виплату військовослужбовцям у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових або спеціальних завдань під час воєнного стану. Крім того, передбачені додаткові виплати в розмірі 6 тисяч гривень на місяць для строковиків залежно від тривалості їх військової служби.

Також законопроект передбачає додаткові доплати у розмірі 6000 гривень на місяць для військовослужбовців, які отримали травми (поранення, контузії, каліцтва) під час бойових дій і були тимчасово визнані непридатними до виконання військової служби. Зазначено, що під час лікування і два місяці до лікування поранені військовослужбовці отримуватимуть зарплату та винагороду, яку отримували раніше (від 30 до 100 тисяч гривень).

Для курсантів передбачено додаткову винагороду у розмірі 2 350 гривень на місяць, а для інструкторів розмір додаткової винагороди визначається керівниками сектору безпеки та оборони України в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (від 10 до 30 тисяч гривень).

Ярослав Железняк зазначив, що впровадження цього законопроекту потягне за собою витрати до 10 мільярдів гривень з бюджету, зокрема 1,9 мільярда гривень до кінця поточного року, не враховуючи виплати інструкторам.

Важливо зазначити, що у квітні Верховна Рада також повернула 30 тисяч гривень додаткової виплати військовим, поліцейським та іншим службовцям на період дії воєнного стану за допомогою відповідної поправки до законопроєкту № 8312. Поточна ініціатива щодо виплат військовим є заміною цієї поправки.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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