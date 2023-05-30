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Суспільство

Верховна Рада планує подовжити відпустки та повернути доплати військовим

Ігор Романько

Верховна Рада України ухвалила законопроект про більш довгі відпустки та повернення доплат військовим

Законопроект, що передбачає надання військовим 40-денної відпустки під час воєнного стану та додаткової винагороди у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень, був прийнятий Верховною Радою на етапі першого читання. За цей законопроєкт № 9342 проголосували 333 народних депутати. Зараз він очікує голосування на другому читанні для остаточного ухвалення.

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Згідно з поясненнями народних депутатів, якщо цей законопроект буде ухвалений, військовим буде надано 40 днів відпустки під час дії воєнного стану, зокрема 30 днів щорічної відпустки і 10 днів за сімейними обставинами.

Наразі, відповідно до законодавства, військовим можуть надавати частину щорічної основної відпустки під час воєнного стану, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин з оплатою. Кожна з цих відпусток може тривати не більше 10 днів. Щорічну основну відпустку можна надавати один раз на рік, якщо відсутність не перевищує 30% військових даної категорії у підрозділі.

Законопроект також передбачає додаткову виплату військовослужбовцям у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових або спеціальних завдань під час воєнного стану. Крім того, передбачені додаткові виплати в розмірі 6 тисяч гривень на місяць для строковиків залежно від тривалості їх військової служби.

Також законопроект передбачає додаткові доплати у розмірі 6000 гривень на місяць для військовослужбовців, які отримали травми (поранення, контузії, каліцтва) під час бойових дій і були тимчасово визнані непридатними до виконання військової служби. Зазначено, що під час лікування і два місяці до лікування поранені військовослужбовці отримуватимуть зарплату та винагороду, яку отримували раніше (від 30 до 100 тисяч гривень).

Для курсантів передбачено додаткову винагороду у розмірі 2 350 гривень на місяць, а для інструкторів розмір додаткової винагороди визначається керівниками сектору безпеки та оборони України в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (від 10 до 30 тисяч гривень).

Ярослав Железняк зазначив, що впровадження цього законопроекту потягне за собою витрати до 10 мільярдів гривень з бюджету, зокрема 1,9 мільярда гривень до кінця поточного року, не враховуючи виплати інструкторам.

Важливо зазначити, що у квітні Верховна Рада також повернула 30 тисяч гривень додаткової виплати військовим, поліцейським та іншим службовцям на період дії воєнного стану за допомогою відповідної поправки до законопроєкту № 8312. Поточна ініціатива щодо виплат військовим є заміною цієї поправки.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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Суспільство