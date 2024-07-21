Власникам доларів і євро загрожують значні штрафи: кого стосується

Відповідно до останніх регуляцій, особи, які перетинають український кордон, мають право провозити суму до 10 тис. євро без необхідності її декларування. Ця норма застосовується до всіх осіб без винятку, включаючи як українських громадян, так і гостей країни.

Важливо зазначити, що обов’язок декларування стосується не лише готівкових коштів, але й дорогоцінних металів. Дані вказівки були опубліковані Державною митною службою України.

Зазвичай, для визначення еквівалентної вартості в євро, суми в іншій іноземній валюті конвертують за актуальним курсом Національного банку України, який є дійсним на момент перетину державного кордону.

Необхідні документи для митного декларування

При перевезенні готівкових коштів через кордон, необхідно мати при собі наступні документи:

Ваш паспорт;

Підтвердження джерел валюти, наприклад, виписку з банку про зняття коштів;

Угоду про обмін валюти або документ про отримання грошей у подарунок;

Легалізацію коштів, якщо це потрібно.

Якщо сума готівки перевищує дозволений ліміт, її необхідно задекларувати. Вкажіть повну інформацію про суму, яку ви везете, і додайте документацію, що підтверджує її законне походження.

Можливі наслідки порушення митних правил

У разі порушення митних норм, покарання може варіюватися залежно від країни та тяжкості порушення:

Штрафи: 20% від суми, яка перевищує дозволений ліміт, за помилкову декларацію, або 100% за уникнення декларування;

Конфіскація: вилучення грошей або предметів, які були незаконно перевезені;

Кримінальна відповідальність: можливість арешту та судового переслідування;

Заборона на в’їзд/виїзд: у випадку серйозних порушень.

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