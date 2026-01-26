Місткі та якісні: топ найкращих сімейних авто

Американський автооглядач Даг ДеМуро склав добірку сімейних автомобілів для тих, хто категорично не хоче пересіда́ти на нудний мінівен. Ми вирішили перевірити його рекомендації крізь призму українського ринку — і результат виявився доволі парадоксальним.

Те, що у США вважають доступним варіантом, в Україні перетворюється на розкіш, тоді як справжній преміум інколи коштує навіть дешевше, ніж очікуєш. Про це пише ТСН.

Поєднати щоденні поїздки до школи з яскравими емоціями за кермом — мрія багатьох батьків. У США реалізувати її простіше: величезний вибір і привабливі ціни на вторинному ринку роблять навіть "заряджені" моделі відносно доступними. Але чи працюють ці поради в українських умовах?

ДеМуро назвав чотири моделі, які вдало поєднують практичність і драйв. Ми розібралися, наскільки вони реально доступні в Україні та у що насправді обійдеться така покупка.

Cadillac CTS-V Wagon

Універсал із серцем суперкара — 6,2-літровим V8 — давно став культовим серед фанатів американських авто. ДеМуро вважає CTS-V Wagon вдалою інвестицією, адже модель практично не втрачає в ціні.

Оцінка блогера: ідеальний варіант для сім’ї, яка цінує швидкість. У США версія 2012 року коштує близько 46 тисяч доларів.

Реалії України: Для нашого ринку це майже міф. Заряджену версію V-Series в кузові універсал знайти практично нереально.

Що доступно: звичайні універсали Cadillac CTS зі скромнішими моторами за 10–13 тисяч доларів.

Висновок: комфорт — так, адреналін — ні. А якщо CTS-V все ж з’явиться у продажу, ціна буде далекою від адекватної.

Jeep Wrangler

Легендарний позашляховик зі знімним дахом і дверима, який, за словами ДеМуро, обожнюють діти й цінують батьки.

Оцінка блогера: доступний квиток у світ пригод. У США Wrangler 2019 року можна знайти за 15 500 доларів.

Реалії України: Тут ентузіазм швидко згасає. Wrangler у нас — це не бюджетна іграшка, а іміджевий автомобіль.

Ціни: за 15 тисяч доларів — хіба що авто після ДТП або дуже старий екземпляр.

Реальний ринок: моделі 2018–2019 років коштують 28–35 тисяч доларів.

Висновок: те, що для американця — доступна розвага, для українця стає серйозною інвестицією.

Lexus IS F

Японська альтернатива BMW M3 — потужний седан із V8, відомий своєю надійністю.

Оцінка блогера: хороший вибір для невеликої сім’ї, хоча салон не надто просторий. Перевага — витривалість. У США коштує близько 37 тисяч доларів.

Реалії України: Ситуація близька до американської: авто рідкісне, але ціни тримаються на логічному рівні.

Ціна: приблизно 35 тисяч доларів за машини 2008–2010 років.

Нюанс: пропозицій на ринку одиниці.

Висновок: якщо пощастить знайти — це справді вдалий варіант, який не "з’їдає" бюджет на ремонтах.

Porsche Panamera

Найбільший сюрприз списку. Просторий чотиримісний хетчбек бізнес-класу, який стрімко дешевшає з роками.

Оцінка блогера: один із найкомфортніших варіантів для чотирьох дорослих. У США Panamera 2012 року коштує близько 17 500 доларів, а модель 2020-го — майже 50 тисяч.

Реалії України: Єдиний випадок, коли наші ціни практично співпадають з американськими.

Ціна: Panamera першого покоління (2010–2012) реально знайти за 15–19 тисяч доларів.

Підводний камінь: низька ціна покупки — ілюзія.

Висновок: Porsche за ціною бюджетного седана звучить привабливо, але обслуговування вимагатиме серйозного фінансового запасу. Як застерігає сам ДеМуро, це авто не для тих, хто рахує кожну копійку на сервісі.

