Біля Білого дому сталась стрілянина: загинуло двоє нацгвардійців (фото, відео)

У середу, 26 листопада 2025 року, у центрі Вашингтона, за кілька кварталів від Білого дому, невідомий відкрив вогонь по двох солдатах Національної гвардії США, які отримали важкі поранення та перебувають у критичному стані. Інцидент призвів до тимчасового закриття комплексу Білого дому, хоча президент Дональд Трамп на той момент перебував на своєму курорті Mar-a-Lago у Палм-Бічі, штат Флорида.

Віце-президент Джей Ді Венс (JD Vance) у цей час знаходився у Кентуккі. Про це пише Reuters, ВВС.

Хронологія подій та перші повідомлення

Спочатку губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі (Patrick Morrisey) у своєму дописі на платформі X повідомив, що обидва поранені — бійці Нацгвардії з його штату — загинули від вогнепальних поранень. Цю заяву передрукував Білий дім. Однак згодом директор ФБР Кеш Патель (Kash Patel) уточнив, що обидва солдати живими, але їхній стан оцінюється як критичний, і вони госпіталізовані в різні медичні заклади. Нападник, ідентифікований як Rahmanullah Lakanwal, афганський громадянин, який прибув до США у 2021 році за програмою для біженців, також отримав поранення під час перестрілки та був затриманий. За даними влади, мотиви злочину наразі не встановлені, але інцидент кваліфікується як "цільовий напад".

"Двоє наших хоробрих солдатів Національної гвардії стали жертвами зухвалого нападу в ході жахливого акту насильства. Їхній стан критичний", — заявив Патель під час брифінгу для преси. За словами мера Вашингтона Мюріел Боузер (Muriel Bowser), стрілець діяв поодинці, і немає ознак участі інших осіб.

Президент Трамп у своєму дописі на Truth Social назвав підозрюваного "твариною", яка "серйозно поранена, але все одно заплатить високу ціну". Пізніше він оприлюднив відеозвернення, де охарактеризував подію як "акт зла, ненависті та терору" і оголосив про намір переглянути статус афганських біженців у США. Трамп також доручив розгорнути ще 500 бійців Нацгвардії у столиці для посилення безпеки.

Обставини інциденту

Стрілянина сталася близько 14:15 за східним часом (19:15 за Гринвічем) поблизу площі Фаррагут — популярного місця для обідів офісних працівників, оточеного кафе, фастфудами та двома станціями метро. Район прикрашений святковими гірляндами, вінками та бантами напередодні Дня подяки. За свідченнями очевидців, серед яких 43-річна Стейсі Волтерс (Stacy Walters), яка їхала в Uber, пролунав серія гучних пострілів, схожих на вибухи. Волтерс почула крики "Допоможіть!" і побачила, як агенти Секретної служби переслідують чоловіка в худі з капюшоном. Інша свідок, Емма Макдональд (Emma McDonald), описала, як одного з поранених гвардійців винесли на ношах з кров'ю на голові та апаратом для компресії грудної клітки.

За даними CNN, двоє гвардійців відкрили вогонь у відповідь на напад, поранивши стрільця, перш ніж самі були підстрелені. Реакція на інцидент була блискавичною: задіяні Секретна служба, столична поліція, транзитна поліція метро та інші служби безпеки. Білий дім тимчасово заблокували, а район оточили.

Солдати Нацгвардії перебувають у Вашингтоні з серпня 2025 року за наказом Трампа, спрямованим на боротьбу з імміграцією та злочинністю в демократичних містах. На момент інциденту в столиці дислокувалося близько 2200 військовослужбовців з округів Колумбія, Луїзіани, Міссісіпі, Огайо, Південної Кароліни, Західної Вірджинії, Джорджії та Алабами. Президент неодноразово заявляв, що присутність військ значно знизила рівень злочинності, що викликало гостру критику з боку демократів. Лідери опозиції, як-от голова меншості в Палаті представників Хейкем Джеффріс (Hakeem Jeffries) та лідер меншості в Сенаті Чак Шумер (Chuck Schumer), висловили співчуття родинам поранених і молитви за їхнє одужання.

