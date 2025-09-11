У США застрелили відомого блогера та прихильника Трампа Чарлі Кірка (фото)
Американський подкастер і засновник організації Turning Point USA Чарлі Кірк загинув після замаху під час публічного виступу в університеті штату Юта. Інцидент стався ввечері 10 вересня на кампусі Університету Валлі.
Про це повідомляє The Guardian. За повідомленнями медіа, у Кірка стріляли під час виступу під наметом на території університету. У соцмережах поширюють відео моменту атаки та кадри, де студенти тікають, почувши постріли.
Спочатку політик був госпіталізований у критичному стані, однак згодом стало відомо про його смерть.
Дональд Трамп спершу закликав молитися за життя Кірка: "Він чудовий хлопець у всіх сенсах. Божого благословіння йому!"
Згодом президент підтвердив смерть подкастера: "Великий, легендарний Чарлі Кірк мертвий… Його любили й поважали всі, особливо я. Мої співчуття його дружині Еріці та родині".
Хто такий Чарлі Кірк
- Співзасновник Turning Point USA, яка мобілізувала молодь для підтримки Трампа на виборах 2024 року.
- Вів популярний подкаст і радіопрограму The Charlie Kirk Show.
- Мав понад 5,3 млн підписників у соцмережі X.
- Відомий своїми провокаційними заявами щодо раси, ЛГБТ-спільноти, мігрантів та України.
- Регулярно виступав проти американської військової допомоги Києву, називав війну "прикордонним конфліктом" і поширював наративи, співзвучні кремлівським.
- Критикував президента Зеленського, зневажливо висловлювався про українців та звинувачував США у використанні війни для збагачення "військово-промислового комплексу".
