Зустріч короля Британії та президента США: Чарльз ІІІ закликав до підтримки України (фото)

Король Великої Британії Чарльз ІІІ під час державного обіду з президентом США Дональдом Трампом заявив про солідарність з Україною. "Сьогодні, коли тиранія знову кидає виклик Європі, ми разом із нашими союзниками виступаємо єдиним фронтом на підтримку України, щоб зупинити агресію та гарантувати мир".

Про це пише CNN. Дональд Трамп назвав свій другий державний візит до Великої Британії "однією з найбільших чест у житті" й висловив сподівання, що він залишиться останнім американським президентом, якому протягом тривалого часу випаде честь здійснити два таких візити.

Виступаючи, Трамп окремо похвалив принца Вільяма, назвавши його "видатним сином", та згадав про одужання принцеси Уельської після лікування раку.

Він також наголосив на "особливих відносинах" між США та Великою Британією і додав, що Америка досягла значних успіхів останнім часом: "Ще рік тому наша країна перебувала у важкому стані, а нині, на мою думку, ми — найуспішніша держава у світі. І це значною мірою завдяки вам, тому фундаменту, який ми заклали разом, коли досягали спільних перемог".

Нагадаємо, Трамп знайшов спосіб скасувати санкції проти Росії.

