Ірландський письменник Марк Бойл близько 20 років тому прийняв рішення повністю відмовитися від використання грошей після доленосної розмови. Зараз він живе без водопроводу, електрики та Інтернету.

Про це повідомляє видання Mirror. 45-річний випускник факультету бізнесу та економіки Марк Бойл спочатку планував працювати за звичайним графіком з 9 до 17, але після розмови з другом у 2007 році його життя кардинально змінилося. Обговорюючи глобальні проблеми, Марк дійшов висновку, що їх першопричиною є гроші, і вирішив повністю відмовитися від їх використання.

Народжений у Баллішанноні, графство Донегал, Ірландія, Марк зробив перший крок до життя без грошей, продавши свій будинок і переїхавши в старий фургон. Хоча він був рішуче налаштований змінити своє життя, це виявилося складніше, ніж очікувалось: спочатку Марк сумував за звичним комфортом, особливо за кавою.

Читайте також: Американський турист назвав найгірше місце на планеті

Проте Марк не здався, і, поступово адаптуючись до свого нового способу життя, він відчув, що справи стали легшими, повідомляє Galway Beo. У своїх записах за 2010 рік Марк зазначав: "Через кілька місяців усе стало набагато простіше, і я повністю освоївся зі своїми щоденними завданнями. Парадоксально, але останні два роки виявилися найцікавішими в моєму житті".

Обрав життя без грошей та благ цивілізації: як економіст-відлюдник живе вже 20 років (фото). Джерело: Mirror Обрав життя без грошей та благ цивілізації: як економіст-відлюдник живе вже 20 років (фото). Джерело: Mirror

У 2017 році Марк зробив ще один радикальний крок – він переселився до старого дерев'яного будинку в глухому куточку графства Голвей, де відмовився від усіх сучасних благ, таких як електрика, водопровід та Інтернет. Хоча деякі описують його спосіб життя як "простий", сам Марк вважає таку характеристику неточною.

Обрав життя без грошей та благ цивілізації: як економіст-відлюдник живе вже 20 років (фото). Джерело: Mirror Обрав життя без грошей та благ цивілізації: як економіст-відлюдник живе вже 20 років (фото). Джерело: Mirror

Відомий як "безгрошівець", Марк часто пише про свій досвід у The Guardian, де ділиться своїми думками про "вільну економіку" і практичними аспектами життя без грошей – замість походів у магазини він шукає їжу та ловить рибу. У 2010 році він випустив книгу The Moneyless Man: A Year of Freeconomic Living, де зазначив: "Моє колишнє міське життя було доволі простим, але складалося з безлічі складних речей – від смартфонів до пластикових предметів. Тепер я веду трудомістке життя, де все маю робити сам".

Раніше ми розповідали, що в Індії народилася дівчинка з генетичною аномалією, яку вважають богинею.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!