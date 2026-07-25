Виплата недоотриманих коштів після смерті пенсіонера: як отримати

Родичі померлих пенсіонерів іноді стикаються з відмовою Пенсійного фонду України у виплаті недоотриманої пенсії. Найчастіше причиною стає відсутність спільного місця реєстрації спадкоємця та померлого на момент його смерті. Водночас така відмова не завжди є остаточною, а свої права можна захистити.

Про це повідомляє РБК-Україна. Кандидатка юридичних наук та адвокатка Анна Даніель пояснила, що на практиці родичі нерідко потрапляють у замкнене коло.

Для отримання недоотриманої пенсії Пенсійний фонд може вимагати документ, який підтверджує спільне проживання з померлим, або свідоцтво про право на спадщину. Водночас нотаріуси часто не оформлюють спадщину без довідки від ПФУ про суму коштів, що підлягає виплаті. "На практиці нотаріуси відмовляються видавати свідоцтво про право на спадщину без довідки від Пенсійного фонду про суми, які підлягають виплаті", — зазначила юристка.

Відповідно до статті 1218 Цивільного кодексу України, до складу спадщини входять усі права та обов'язки, які належали людині на момент відкриття спадщини.Якщо особа постійно проживала разом із померлим, вона вважається такою, що прийняла спадщину.

Крім того, стаття 91 Закону України "Про пенсійне забезпечення" передбачає, що недоотримані пенсійні виплати переходять членам сім'ї. Якщо за ними звертаються кілька родичів, кошти розподіляються між ними порівну. За відсутності членів сім'ї ці суми входять до складу спадщини.

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Які строки необхідно дотриматися

Закон встановлює два важливі шестимісячні строки:

протягом шести місяців із дня смерті необхідно звернутися за виплатою недоотриманої пенсії;

у цей самий строк потрібно прийняти спадщину.

Окремо особі, яка організувала поховання, виплачують допомогу на поховання у розмірі двох місячних пенсій померлого.

Як довести спільне проживання без прописки

Якщо спільної реєстрації місця проживання не було, підтвердити факт спільного побуту можна через суд.

Такі справи розглядаються в порядку окремого провадження, коли суд лише встановлює юридичний факт без спору між сторонами.

Доказами можуть бути:

показання сусідів, друзів чи родичів;

довідки з місця роботи або навчання;

договір оренди житла;

квитанції про оплату комунальних послуг із зазначенням адреси проживання;

фотографії, відеозаписи та інші матеріали, що підтверджують спільний побут.

Як оскаржити відмову ПФУ

Якщо Пенсійний фонд письмово відмовив у виплаті, таке рішення можна оскаржити в адміністративному суді. За словами адвокатки, звернутися до суду необхідно протягом шести місяців із дня, коли особа дізналася або мала дізнатися про порушення своїх прав.

Якщо цей строк було пропущено через тривале оформлення документів або інші поважні причини, суд може поновити його за відповідним клопотанням.

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