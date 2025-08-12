Виплати до Дня Незалежності: хто з українців отримає майже 500 грн допомоги

До святкування Дня Незалежності багато українців отримають додаткову допомогу. Розмір цієї доплати буде варіюватися залежно від категорії, до якої належить особа.

Громадяни, що мають право на доплату, зможуть отримати від 450 до 3 100 гривень. Про це повідомляє "24 Канал", посилаючись на ПФУ.

Доплату в розмірі 450 гривень зможуть отримати:

особи, що мають статус учасника війни;

колишні в'язні концтаборів, гетто або інших місць примусового утримання;

особи, які були примусово вивезені на роботи;

діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацистським режимом в тилу ворога.

Виплата пенсіонерам буде нарахована разом з пенсією. Доплату буде здійснено автоматично, без необхідності звертатися до Пенсійного фонду.

"Тим, хто проходить службу, виплату буде проведено за місцем служби роботодавцем (військовою частиною) на підставі поданої до Пенсійного фонду України заявки на фінансування виплати до Дня Незалежності", – зазначається у повідомленні.

Зауважимо, що особи, які не є пенсіонерами та не перебувають на військовій службі, повинні подати окрему заяву для отримання цієї виплати.

