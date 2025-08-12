Выплаты ко Дню Независимости: кто из украинцев получит почти 500 грн помощи

К празднованию Дня Независимости многие украинцы получат дополнительную помощь. Размер этой доплаты будет варьироваться в зависимости от категории, к которой принадлежит лицо.

Граждане, имеющие право на доплату, смогут получить от 450 до 3 100 гривен. Об этом сообщает "24 Канал", ссылаясь на ПФУ.

Доплату в размере 450 гривен смогут получить:

лица, имеющие статус участника войны;

бывшие узники концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания;

лица, которые были принудительно вывезены на работы;

дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с нацистским режимом в тылу врага.

Выплата пенсионерам будет начислена вместе с пенсией. Доплата будет произведена автоматически, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд.

"Тем, кто проходит службу, выплата будет произведена по месту службы работодателем (воинской частью) на основании поданной в Пенсионный фонд Украины заявки на финансирование выплаты ко Дню Независимости", – отмечается в сообщении.

Отметим, что лица, которые не являются пенсионерами и не находятся на военной службе, должны подать отдельное заявление для получения этой выплаты.

