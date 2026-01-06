Виплати військовим на оздоровлення: за яких умов можна отримати

Військовослужбовці, які проходять службу у складі Збройних сил України, мають законне право на отримання грошової допомоги на оздоровлення. Ця виплата надається під час вибуття у щорічну відпустку або одну з її частин, якщо відпустку поділено.

Про це повідомляло Міністерство оборони України. Окрім щомісячного грошового забезпечення та різних надбавок, передбачених умовами служби, українські військові можуть розраховувати й на додаткові соціальні виплати. Однією з них є саме допомога на оздоровлення.

Ці кошти виплачуються військовослужбовцю у момент вибуття з військової частини у щорічну основну відпустку. Метою виплати є підтримка фізичного та морального стану військового під час відпочинку.

Якщо відпустку поділено або не використано

У практиці трапляються ситуації, коли щорічну відпустку військовослужбовця ділять на дві частини. У такому разі, як роз’яснили у Міністерстві оборони, грошову допомогу на оздоровлення виплачують під час вибуття у другу частину відпустки.

Крім того, чинні правила передбачають можливість отримати ці кошти навіть у разі, якщо відпустка не була використана. Для цього необхідною підставою є наказ командира військової частини.

