Виплати військовим у 2026 році: що зміниться

Грошове забезпечення українських військовослужбовців формується з кількох складових: основного посадового окладу, надбавок за вислугу років, доплат за роботу з державною таємницею та специфіку служби. Окрім цього, захисники мають право на премії й разові виплати.

Новини.LIVE пояснюють, якою буде система виплат для військових у 2026 році. Державний бюджет на 2026 рік, який нещодавно ухвалила Верховна Рада, не передбачає підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців. Це означає, що принаймні на початку нового року виплати залишаться на рівні 2025 року.

Порядок і розміри грошового забезпечення визначаються Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", а також постановою Кабінету Міністрів №704.

Ще з початку 2023 року уряд встановив мінімальний розмір грошового забезпечення для військових на рівні 20 130 гривень. Фактична сума може бути більшою — залежно від військового звання, посади, роду військ, тривалості служби та умов виконання завдань.

Доплати й премії у 2026 році

Окрім базового окладу, у 2026 році військовослужбовцям продовжать нараховувати додаткові виплати:

100 000 гривень — для військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення або на тимчасово окупованих територіях;

— для військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення або на тимчасово окупованих територіях; 70 000 гривень — для захисників, що виконують бойові завдання на першій лінії оборони чи наступу, між позиціями українських і російських військ, а також на території противника або ТОТ. Ця виплата нараховується за кожні сумарні 30 днів виконання таких завдань і не прив’язана до конкретного календарного місяця;

— для захисників, що виконують бойові завдання на першій лінії оборони чи наступу, між позиціями українських і російських військ, а також на території противника або ТОТ. Ця виплата нараховується за кожні сумарні 30 днів виконання таких завдань і не прив’язана до конкретного календарного місяця; 50 000 гривень — військовослужбовцям, які залучені до виконання бойових завдань у складі органів військового управління, штабів та командування;

— військовослужбовцям, які залучені до виконання бойових завдань у складі органів військового управління, штабів та командування; 30 000 гривень — військовим, які забезпечують логістику для передової, саперам, що проводять розмінування поза зоною бойових дій, а також підрозділам ППО й наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури.

Також у 2026 році, як і раніше, військовослужбовці матимуть право на оздоровчі виплати та різні види матеріальної допомоги, передбачені чинним законодавством.

