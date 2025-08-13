'Я не збираюсь здавати свою країну' - Зеленський про відмову відходу ЗСУ з Донбасу

Володимир Зеленський чітко заявив, що Україна не відводитиме війська з підконтрольної частини Донецької області як умову для повного припинення вогню. Під час зустрічі з журналістами 12 серпня президент пояснив, що Донбас для Росії — це плацдарм для нових наступів, і відмова від приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів (близько 30% області) відкрила б Путіну шлях до Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей.

Про це передає "Суспільне". Зеленський підкреслив, що не має права "здавати" території, адже країна не є приватною власністю. Питання обміну територіями, за його словами, неможливо відокремити від теми гарантій безпеки.

Українська позиція залишається незмінною: спершу — припинення вогню, а вже потім — переговори, причому територіальні питання не можуть вирішуватися без участі України.

Раніше ми розповідали, що Білий дім працює над організацією тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна.

