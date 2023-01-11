Юрист пояснив, як місцева влада повідомлятиме чоловікам про обов'язок з'явитися у військкомат

В Україні місцева влада мусить сповіщати військовозобов'язаних осіб про обов'язок з'явитися у військкомати. Органи місцевого самоврядування також можуть вести облік даних чоловіків та обмінюватися ними з центрами комплектування.

У коментарі "Главкому" юрист Андрій Новак дав роз'яснення, як це працюватиме. За його словами, порядок сповіщення не визначений постановою Кабміну "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

"Скоріш за все, оповіщення відбуватиметься у межах інформаційних кампаній у медіа. Також для юнаків, наприклад, можуть бути організовані школою походи у територіальні центри комплектування (військкомати). Але боятися, що місцева влада буде організовувати "конвой" до військкомату чи влаштовуватиме переслідування – не варто", – пояснив він.

Юрист додав, що в Україні повинен запрацювати Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних. До нього зможуть вносити зміни державні органи: РАЦС, поліція, суд тощо.

У цьому ж реєстрі будуть вказані дані про здоров’я, склад сім’ї військовозобов'язаного тощо. Подавати дані військовозобов’язані зможуть через Дію, однак повістки через застосунок не надходитимуть.

"Єдиний реєстр військовозобов’язаних мав з’явитися ще у 2018 році, коли Кабмін видав наказ про його створення. Він дозволить швидко обмінюватися даними і вносити зміни. Наприклад, чому під час мобілізації прийшли повістки людям з інвалідністю, батькам трьох і більше дітей чи рідним тих, хто загинув на війні? Тому що громадяни не приходили у військкомати, щоби оновлювати облікові дані, відповідно Центри комплектування володіли не всією інформацією. Зі створенням реєстру людям не доведеться ходити у військкомат кожного разу, коли змінюватиметься їхній сімейний стан, прописка або стан здоров’я тощо", – зазначив Новак.

Нагадаємо, згідно із заявами командування Сухопутних військ ЗСУ, зараз призивають громадян, які мають військовий досвід. В першу чергу це стрільці, танкісти, зв'язківці та шифрувальники.

Раніше юристи попередили, що загрожує ухилянтам, які після отримання повістки не з'являться до центру комплектування.

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