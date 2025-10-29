Забудете про СТО: топ надійних сімейних кросоверів

Вибір надійного кросовера — завдання не з легких, адже не кожна модель здатна без проблем служити роками. Щоб допомогти автовласникам зробити правильний вибір, експерти видання What Car? підготували рейтинг найнадійніших сімейних кросоверів із пробігом.

До списку увійшли як моделі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння, так і гібриди та електромобілі.Про це пише What Car?.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

За результатами дослідження, найнадійнішим сімейним кросовером визнано Opel Grandland (у Великій Британії продається як Vauxhall Grandland). Модель другого покоління показала ще кращі результати, ніж її попередник. Єдиною поширеною проблемою, про яку повідомляли власники, були незначні збої в роботі електроніки, не пов’язані з двигуном. Водночас більшість таких несправностей усувалися протягом одного дня.

До ТОП-10 найнадійніших сімейних кросоверів увійшли: – Vauxhall/Opel Grandland – Toyota RAV4 PHEV – Porsche Macan – Kia Niro – Toyota RAV4 Hybrid – Mazda CX-5 (з бензиновим двигуном) – Nissan Qashqai – Lexus UX – Skoda Kodiaq (із дизельним двигуном) – Renault Scenic E-Tech.

Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!