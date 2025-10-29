Забудете о СТО: топ надежных семейных кроссоверов

Выбор надежного кроссовера – задача не из легких, ведь не каждая модель способна без проблем служить годами. Чтобы помочь автовладельцам сделать правильный выбор, эксперты What Car? подготовили рейтинг самых надежных семейных кроссоверов с пробегом.

В список вошли как модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и гибриды и электромобили. Об этом пишет What Car?.

По результатам исследования, самым надежным семейным кроссовером признан Opel Grandland (в Великобритании продается как Vauxhall Grandland ). Модель второго поколения показала еще более лучшие результаты, чем ее предшественник. Единственной распространенной проблемой, о которой сообщали владельцы, были незначительные сбои в работе электроники, не связанные с двигателем. В то же время большинство таких неисправностей устранялось в течение одного дня.

К ТОП-10 самых надежных семейных кроссоверов вошли: – Vauxhall/Opel Grandland – Toyota RAV4 PHEV – Porsche Macan – Kia Niro – Toyota RAV4 Hybrid – Mazda CX-5 (с бензиновым двигателем) – Nissan Qashqai – Lexus UX – Skoda Kodiaq (с дизельным двигателем) – Renault Scenic E-Tech.

