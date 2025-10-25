Чи зараховується військова служба у трудовий стаж: відповідь ПФУ

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадує, що період проходження військової служби входить до страхового стажу. Згідно з чинним законодавством, Міністерство оборони та інші силові структури сплачують за військовослужбовців — як строкової, так і контрактної служби — страхові внески до Пенсійного фонду.

Таким чином, стаж зараховується всім, хто проходить строкову або альтернативну (невійськову) службу, бере участь у бойових діях чи служить у зоні бойових дій. Про це пише sud.ua.

До цієї категорії також належать працівники воєнізованих формувань, аварійно-рятувальних підрозділів, створених згідно із законом, а також співробітники органів внутрішніх справ, Національної поліції та державної безпеки — незалежно від місця проходження служби.

Якщо за період із 1 липня 2000 року до 31 грудня 2016 року у реєстрі застрахованих осіб відсутні необхідні дані для обчислення стажу військовим (крім строковиків) або поліцейським, цей період підтверджується довідкою про проходження служби та інформацією про сплату страхових внесків.

