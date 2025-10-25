Зачисляется ли военная служба в трудовой стаж: ответ ПФУ

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напоминает, что период прохождения военной службы входит в страховой стаж. Согласно действующему законодательству, Министерство обороны и другие силовые структуры платят за военнослужащих — как срочной, так и контрактной службы — страховые взносы в Пенсионный фонд.

Таким образом, стаж засчитывается всем проходящим срочную или альтернативную (невоенную) службу, участвует в боевых действиях или служит в зоне боевых действий. Об этом пишет sud.ua.

К этой категории также относятся работники военизированных формирований, аварийно-спасательных подразделений, созданных по закону, а также сотрудники органов внутренних дел, Национальной полиции и государственной безопасности независимо от места прохождения службы.

Если за период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года в реестре застрахованных лиц отсутствуют необходимые данные для исчисления стажа военным (кроме срочников) или полицейским, этот период подтверждается справкой о прохождении службы и информацией об уплате страховых взносов.

