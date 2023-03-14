Закордонні паспорти через різну транслітерацію не анульовуватимуть: пояснення

В Україні не будуть анулювати закордонні паспорти через зміну правил транслітерації. Таким чином, якщо Ім'я чи прізвище особи в ID-картці та закордонному паспорті мають різне написання, вони не будуть вважатися недійсними.

Про це за результатами засідання комітету правової політики повідомив у Facebook народний депутат Роман Бабій. За його словами, для цього запросили голову ДМС.

"Після недавніх повідомлень про автоматичне анулювання закордонних паспортів на сьогоднішнє засідання комітету правової політики запросили голову ДМС, щоб розібратися у цій, м'яко кажучи, "дивній" ситуації", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що очільниця відомства Наталія Науменко заявила про зупинку процесу анулювання документів. Дію тих паспортів, які вже анулювалися у зв'язку з цим, буде поновлено найближчим часом.

Уточнюється, що близько 34 тисячі громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією. Це викликає обурення серед Європейських партнерів, адже різниця дозволяє зловживати допомогою.

Деякі українці обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовуючи для цього свої різні паспорти. Різниця у написанні даних означає для системи двох різних людей.

За словами нардепа, з проблемою будуть боротися, але не анулюванням паспортів. Будуть переконувати змінити документи або просто міняти їх по закінченню терміну дії.

Раніше ми писали чи дозволяється виїжджати за кордон громадянам України з посвідкою на проживання в іншій країні, а також що буде з військовозобов'язаними чоловіками, які виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення.

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