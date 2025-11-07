Зарплати вчителів: наскільки можуть зрости виплати у 2026 році

З 2026 року підвищені заробітні плати в освітній сфері отримуватимуть не лише шкільні педагоги, а й викладачі закладів вищої освіти та фахових коледжів. Відповідні зміни закладено в проєкті Державного бюджету на 2026 рік, підготовку якого до другого читання уряд уже завершив.

Як повідомляє Новини.LIVE, ініціаторами змін виступили голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Як зміняться оклади викладачів

У проєкті бюджету запропоновано поширити систему підвищених виплат і на викладачів університетів. Згідно з розрахунками, базові оклади (без надбавок) становитимуть:

асистент / викладач — 30 000 грн;

— 30 000 грн; старший викладач — 33 000 грн;

— 33 000 грн; доцент — 36 300 грн;

— 36 300 грн; професор — 39 930 грн.

До зазначених сум додаватимуться стандартні надбавки — за науковий ступінь, звання та стаж. Така модель уже прорахована в бюджеті й готова до реалізації.

У Кабміні пояснюють, що новий підхід до формування зарплат базується на принципі: вища кваліфікація та професійна майстерність — вища оплата праці.

Метою ініціативи є утримання та повернення кваліфікованих фахівців до системи вищої освіти, забезпечення справедливих умов оплати й стабільного фінансування університетів.

Підвищення зарплат у вчителів

Згідно з ухваленим у першому читанні проєктом бюджету, зарплати педагогів зростуть на 50% протягом 2026 року — у два етапи:

з 1 січня — на 30%;

— на 30%; з 1 вересня — ще на 20%.

Таким чином, середня зарплата вчителя, яка у 2025 році становитиме близько 16,7 тис. грн, з початку 2026 року підніметься до 21,7 тис. грн, а восени сягне приблизно 25 тис. грн.

