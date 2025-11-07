Зарплаты учителей: насколько могут вырасти выплаты в 2026 году

С 2026 года повышенные заработные платы в образовательной сфере будут получать не только школьные педагоги, но и преподаватели высшего образования и профессиональных колледжей. Соответствующие изменения заложены в проекте Государственного бюджета на 2026 год, подготовку которого ко второму чтению правительство уже завершило.

Как сообщает Новости.LIVE, инициаторами перемен выступили глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Как изменятся оклады преподавателей

В проекте бюджета предложено распространить систему повышенных выплат и на преподавателей университетов. Согласно расчетам, базовые оклады (без надбавок) будут составлять:

ассистент / преподаватель - 30 000 грн;

- 30 000 грн; старший преподаватель - 33 000 грн;

- 33 000 грн; доцент - 36 300 грн;

- 36 300 грн; профессор - 39 930 грн.

К указанным суммам будут добавляться стандартные надбавки — за научную степень, звание и стаж. Такая модель уже просчитана в бюджете и готова к реализации.

В Кабмине объясняют, что новый подход к формированию зарплат базируется на принципе: более высокая квалификация и профессиональное мастерство — более высокая оплата труда.

Целью инициативы является удержание и возвращение квалифицированных специалистов в систему высшего образования, обеспечение справедливых условий оплаты и стабильное финансирование университетов.

Повышение зарплат у учителей

Согласно принятому в первом чтении проекту бюджета, зарплаты педагогов вырастут на 50% в течение 2026 года — в два этапа:

с 1 января - на 30%;

- на 30%; с 1 сентября - еще на 20%.

Таким образом, средняя зарплата учителя, которая в 2025 году составит около 16,7 тыс. грн, с начала 2026 поднимется до 21,7 тыс. грн, а осенью достигнет примерно 25 тыс. грн.

