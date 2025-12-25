Зеленський повідомив, коли в Україні скасують мобілізацію

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками медіа заявив, що питання мобілізації може бути переглянуте у разі досягнення та реалізації мирної угоди між Україною, Сполученими Штатами, Росією та європейськими партнерами. За його словами, за таких умов мобілізаційні заходи можуть бути скасовані або ж зведені до обмеженого формату.

Про це повідомляє "Укрінформ". Глава держави пояснив, що за наявності дієвої мирної домовленості можливі різні сценарії: від повної трансформації мобілізації до її часткового проведення паралельно з поетапною демобілізацією військовослужбовців. Водночас Зеленський наголосив, що ключовим завданням залишається збереження боєздатності армії та утримання позицій, адже будь-яке послаблення війська навіть на короткий період несе серйозні ризики для безпеки держави.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Окремо президент прокоментував і тему виборів. За його словами, навіть після підписання мирної угоди воєнний стан не буде скасовано одразу. Він триватиме ще кілька місяців, що унеможливлює швидке проведення парламентських та місцевих виборів одразу після досягнення домовленостей.

Нагадаємо, частина військових отримає додаткові 27 тисяч у грудні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!