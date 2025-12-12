'Зеленському єдиному не подобається мій план завершення війни' - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський — єдиний, кому не подобається американський план завершення війни в Україні, тоді як його команда нібито підтримує проєкт. За його словами, план складається з "чотирьох або п'яти пунктів" і передбачає складний розподіл територій, що робить переговори "в тисячу разів важчими", ніж укладання угод у нерухомості.

"Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Росією. Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Україною. По суті, за винятком самого президента Зеленського, його людям подобається проєкт угоди". Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі 11 грудня.

Читайте також: Трамп провів розмову з Путіним і Зеленським: про що говорили

Заява пролунала на тлі напруги: Україна надіслала США контрпропозицію з 20 пунктами, де відкидає поступки щодо Донбасу, пропонуючи демілітаризовану "вільну економічну зону" без контролю рф. Трамп дав дедлайн на відповідь, а європейські лідери (Стармер, Макрон, Мерц) пропонують зустріч на вихідних. Зеленський наголосив: Київ не поступиться територіями без гарантій безпеки. Переговори ускладнені, але Трамп наполягає на швидкому рішенні.

Нагадаємо, Трамп прокоментував результати переговорів між Україною та США у Флориді.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!